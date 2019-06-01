رياضة | عاجل.. جاساما يمنح الترجي لقب دوري أبطال إفريقيا في مشهد مثير للجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جاساما يمنح الترجي لقب دوري أبطال إفريقيا في مشهد مثير للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج نادي الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، على حساب الوداد البيضاوي المغربي بعد أن أعلن الحكم باكاري جاساما نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب رادس مساء اليوم بعد انسحاب بطل المغرب اعتراضا على عدم وجود تقنية الفيديو.

وشهدت مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، حالة من الجدل الشديد بعد الهدف الذي ألغاه الحكم بكاري جاساما للفريق المغربي في شوط المباراة الثاني الأمر الذي أدى إلى توقفها من الدقيقة 59 وحتى الدقيقة 90.

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وألغى الحكم باكاري جاساما هدفا مثيرا للجدل للوداد أمام الترجي ورفض العودة لتقنية الفيديو، الأمر الذي أثار غضب جماهير ومسئولو الفريق المغربي.

ويرفض لاعبو الوداد حاليا استكمال النهائي الإفريقي اعتراضا على موقف الحكم الجامبي المثير للجدل.