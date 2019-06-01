رياضة | كلود بويل: هذا هو سبب إخفاق برشلونة.. ولاكازيت مثل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلود بويل: هذا هو سبب إخفاق برشلونة.. ولاكازيت مثل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح كلود بويل المدرب الفرنسي الشهير، أن مشكلة نادي برشلونة الإسباني في المباريات الكبرى، تتمثل في لاعبين اثنين أو ثلاثة لا يدافعون بصورة كافية.

وأشار لأن ليفربول الإنجليزي كان متفوقا في الذهاب والإياب، ولكن في كامب نو ميسي صنع الفارق، وفي أنفيلد فشلوا في الحصول على الكرة، أما في الشوط الثاني فقد إنتهوا بدنيا، وكان الانهيار بدنيا في الأساس.

وأضاف كلود بويل قائلاً: "لاكازيت يمكن أن يكون لاعباً مثل سواريز! يمكنه النزول للوسط قليلاً! وطلب الكرة، بالنسبة لي يمكنه أن يفعل ذلك بشكل رائع في برشلونة".