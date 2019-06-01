رياضة | خبير لوائح لـ"الخليج 365 الرياضي": مباراة الوداد والترجي يجب أن تعاد بعد واقعة جاساما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير لوائح لـ"الخليج 365 الرياضي": مباراة الوداد والترجي يجب أن تعاد بعد واقعة جاساما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خبير اللوائح محمد بيومى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي من المفترض أن تعُاد بعد أحداث خلال اللقاء وإعلان عطُل "الڤار" دون علم الناديين من قبل اللقاء.

واعترض مسؤولو والجهاز الفنى للوداد المغربي والذي يقوده المدير الفنى فوزي البنزرتي بقوة، على حكم اللقاء بكاري جاساما، بعد إلغاء هدف للوداد البيضاوي.

وجاء هدف بعد عرضية من الجبهة اليسري برأسية في المرمي ولكن الحكم يحتسبها تسلل ويرفض اللجوء لتقنية حكم الفيديو "الڤار" ويعترض مسؤولو الفريق المغربي بقوة مما جعل اللعب متوقف أكثر من نصف ساعة كاملة.

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وأدي ذلك التوقف لخروج لاعبي الوداد من الملعب، ونزول كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وسعيد الناصيري رئيس الوداد ومسؤولى الترجي من أجل مفاوضات لإكمال اللقاء.

وأكد خبير اللوائح محمد بيومي أنه كان يتعين على الحكم إلغاء المباراة بعد التوقف لمدة 15 دقيقة فقط وليس كل ذلك.