شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة خالد جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني بعد تعيينه خلفا للسويسرى كريستيان جروس الذي انتهى عقده الليلة.

ويضم الجهاز الفني خالد جلال مديرا فنيا، ونبيل محمود مدربا عاما، وتامر عبدالحميد وأمير عزمي مدربين مساعدين، وخالد متولي مدربا مؤقتا لحراس المرمى لحين تولى أيمن طاهر مسئولية مدرب الحراس بعد انتهاء مهمته مع نادى الاتحاد السكندري.

كما استمر أمير مرتضى في منصبه كمشرف عام على الكرة وأيمن حافظ مسئولا إداريا، واحتفظ النادى بتشكيل الجهازين الطبي والإداري ولم يطرأ أي تغيير بهما وتواجدا في مران الفريق مساء اليوم.

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