شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب الوداد البيضاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب إعلان الحكم الجامبي بكاري جاساما انسحاب لاعبي الوداد المغربي.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة (62)، لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، من أجل استكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي، وليد الكرتي، وألغاه الحكم بداعي التسلل.

وبعد نحو ساعة ونصف من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبي، باكاري جاساما، صافرة النهاية، معتبرًا الوداد منسحبًا، بناء على قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وكان الترجي قد تقدم بهدف دون رد، في الدقيقة 42، عبر لاعبه فرانك كوم.وانتهت مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل (1-1).

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