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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك و الترجي بالسوبر الافريقي

توج الترجي التونسي بدوري ابطال افريقيا بعد اعلان الحكم بكاري جاساما انسحاب الوداد المغربي و فوز الفريق التونسي رسميا ليضرب موعداً مع الزمالك بالسوبر الافريقي.

موعد مباراة الزمالك و الترجي بالسوبر الافريقي

الغى الجامبى بكارى جاساما مواجهة الترجى التونسى والوداد المغربى عقب توقف استمر لأكثر من 90 دقيقة، بعد تعطل تقنية الفيديو "VAR"، بعد رفض الوداد استكمال المباراة. وطالب لاعبو الوداد حكم اللقاء باللجوء لتقنية الفيديو "VAR"، للتأكد من صحة اللعبة، ولكن لم يتجه الحكم لمشاهدة اللعبة، وهو ما تسبب فى وجود حالة من الهرج والمرج داخل أرضية الملعب، خاصة مع اقتحام أحد جماهير الترجي للمباراة.

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موعد مباراة الزمالك و الترجي بالسوبر الافريقي

و سيلتقي الزمالك بالترجي بالسوبر الافريقي بدولة الامارات أحد ايام 15،16،17 أغسطس بستاد هزاع بن زايد.

الزمالك و كان توج الزمالك بكأس الكونفدرالية امام نهضة المغربي بركلات الجزاء الترجيحة، بعدما أحرز محمد علاء هدف الزمالك الوحيد خلال لقاء الاياب و عادل نتيجة الذهاب الذي فاز فيه نهضة بركان بهدف في الدقيقة 90 للاعب لابا كودجو.

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