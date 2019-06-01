شكرا لقرائتكم هذه رسالة رئيس الزمالك لحظة إعلانه الجهاز الفنى الجديد للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، لتولى الإدارة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكشف مرتضي منصور، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك، والذى يضم كلا من: خالد جلال ، مديرا فنيا ، نبيل محمود مدرب عاما ، تامر عبد الحميد وأمير عزمي مجاهد، مدربين مساعدين، خالد متولي مدرب حراس مرمي مؤقت ، لحين تواجد أيمن طاهر في منصب مدرب الحراس، بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد السكندرى بالدوري العام والتعاقد مع مدرب أحمال.

وكشف رئيس الزمالك ، عن تمسك خالد جلال ، باستمرار أمير مرتضي ، بمنصب المشرف العام على قطاع الكرة ، وأيمن حافظ في منصب المنسق العام للفريق.

وأوضح مرتضي منصور، بأنه كلف خالد جلال، باختيار أفراد الجهاز الفني المعاون له، لآنه المسئول عن الفريق.

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وتمنى مرتضى منصور، التوفيق للجهاز الفني الجديد ، بقيادة خالد جلال ، في مهمته الجديد ، مؤكدا ثقته الكاملة في قدراتهم وامكانياتهم لقيادة سفينه القلعة البيضاء، وحصد لقب بطولة الدوري العام وكاس مصر.

وأكد رئيس الزمالك ، أن الفريق يضم أفضل لاعبين في الدوري المصري ، ولن نتنازل عن التتويج بلقب الدوري العام ، والفوز بجميع اللقاءات المقبلة يمنحنا لقب الدوري العام .

ووجه خالد جلال ، الشكر للمستشار مرتضي منصور ، على دعمه ومساندته والثقة في قدراته لقيادة الفريق .

ووعد جلال ، رئيس الزمالك والجماهير البيضاء ، ببذل قصارى جهده مع أفراد الجهاز المعاون له للتتويج بالبطولات