نتيجة مباراة الترجي والوداد اليوم الجمعة 31-5-2019 في نهائي دوري أبطال إفريقيا “الترجي يتوج...

نتيجة مباراة الترجي والوداد ، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم العربية نحو ملعب رادس، حيث اللقاء المرتقب بين الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الترجي والوداد اليوم الجمعة الموافق 31-5-2019 في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الترجي إلي المحافظة على لقب دوري الأبطال، والتي حقق لقبها خلال الموسم الماضي، بينما سيحاول الوداد تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة، خاصة في ظل المستوي المتميز للفريق خلال الموسم الحالي، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة بي أن سبورت الرياضية الأولي مباشرة، ويذكر أن ان مباراة الذهاب بين الفريقين بمدينة الرباط المغربية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهو الأمر الذي سيزيد من فرص الفريق التونسي بشكل كبير خلال مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الترجي اليوم أمام الوداد كالتالي: رامي الجريدي – خليل شمام – محمد علي اليعقوبي – سامح الدربالي – أيمن بن محمد – فوسيني كولييالي – فرانك كوم – سعد بقير – أنيس البدري – يوسف البلايلي – طه ياسين الخنيسي.

نتيجة مباراة الترجي والوداد اليوم

الترجي 1 الوداد 0

الترجي والوداد بث مباشر الشوط الأول، دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة الترجي ضد الوداد البيضاوي المغربي وسط حضور جماهيري كبيرة داخل ملعب رادس من أجل مساندة نادي الترجي خلال هذه المباراة.

بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.

الترجي يسيطر على مجريات اللقاء بعد مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة الترجي والوداد حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

الوداد يضيع أخطر هجمات الشوط الأول في الدقيقة 33 ليظل التعادل السلبي يسيطر على نتيجة المباراة.

يوسف بلايلي يسجل الهدف الأول للترجي في الدقيقة 41 من زمن المباراة.

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نهاية أحداث الشوط الأول بتفوق لصالح الترجي بهدف دون رد في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول وسط سيطرة كبيرة للترجي على مجريات اللقاء، ويقترب الترجي من التتويج بقلب البطولة بشكل كبير، وننتظر بداية أحداث الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني.

ضغط كبير لوداد الأمة منذ بداية الشوط الثاني في محاولة لتعديل النتيجة.

هدف ملغي للوداد في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني، وأعتراض كبير من اللاعبين.

حكم المباراة يرفض اللجوء لتقنية الفيديو.

انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، والمباراة معطلة منذ الدقيقة 70، وفريق الوداد يرفض العودة للمباراة.

المباراة تقترب من الإلغاء نظراً للظروف الطارئة التي حدثت نتيجة توقف تقنية الفيديو.

حكم المباراة يحتسب الفوز لصالح الترجي ليتوج بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.