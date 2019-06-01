نتيجة مباراة الترجي والوداد تنتهي بتتويج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019

انتهت نتيجة مباراة الوداد والترجي في مباراة العودة من نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، بفوز نادي الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد، وسجل هدف الترجي، اللاعب يوسف بلايلي، وفي شوط المباراة الثاني، سجل الوداد هدف التعادل، لكن الحكم رفضه، ليطالب لاعبي الوداد البيضاوي المطالبة برجوع إلى الفار، إلى أن تقنية الفار في ملعب المباراة، لم تكون تعمل، لتتوقف المباراة بعد ذلك، وفي الأخير أعلان الحكم عن تتويج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019، بعد انسحاب الوداد من المباراة.

نقدم لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2019 اليوم مجانا، في ظل متابعة موعد مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي التونسي اليوم الجمعة 31-5-2019، في مباراة العودة والإياب من مباراة نهائي دوري الأبطال في القارة الإفريقية 2018/2019، حيث سنقدم لكم بجانب أسماء القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بشكل مجاني، كذلك موعد وتوقيت بداية مشاهدة مباراة الوداد والترجي في النهائي الإفريقي اليوم الجمعة، ومباراة الوداد والترجي ليلة الجمعة، يستقبل من خلالها نادي الترجي الرياضي الوداد البيضاوي المغربي، في دربي عربي، على أرضية الملعب الأولمبي برادس.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 اليوم

من المنتظر أن يكون موعد مباراة الوداد والترجي الرياضي التونسي القادمة، في إياب نهائي دوري الأبطال في القارة الإفريقية، اليوم الجمعة الموافق ل 31 مايو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت غرينتش العالمي، وهو نفس توقيت المغرب، وفي تمام العاشرة ليلا، بتوقيت كل من تونس والجزائر، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل، بتوقيت مصر المحبلي، وفي منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والترجي مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، أو لا ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وستعرض متابعة نهائي دوري الأبطال مباشرة، على قناة بي إن سبورت أش دي 1، ومن المنتظر أن تخصص القناة معلقين من أجل التعليق على المباراة، وسنقدم لكم أسماء معلقين نهائي دوري الأبطال فورا الإعلان عليهم بشكل رسمي فتابعونا.

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2019

أما بخصوص القنوات المجانية الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2018/2019 مجانا في مباراة الإياب اليوم، ستكون أولا هي قناة تونس الوطنية الأرضية، وذلك في ظل منح الكاف حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، كما سيكون تردد قناة إدمان اربيذجان، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الترجي والوداد، وتردد القناة على القمر الصناعي أوروبا ستار 1، هو التردد 11175، وسنقدم لكم كل جديد في الموضوع فتابعونا.

من هنا:تردد قناة تونس الوطنية الممفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا مجانا اليوم



مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي

كانت نتيجة مباراة الذهاب بين الوداد والترجي، انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بين الجانبين، هدف مقابل هدف، وسجل أولا في تلك المباراة، الترجي التونسي، عن طريق اللاعب فوسينتي كولبالي في الدقيقة 44 من المباراة، وفي شوط المباراة الثاني، تمكن الوداد من تعديل نتيجة اللقاء، عن طريق المهاجم الشيخ إبراهيم كومار، وذلك في حدود الدقيقة 79 من المواجهة.

مما يجعل موعد مباراة الوداد والترجي في مباراة العودة من نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، يدخلها الترجي وهو آلأقرب نسبيا، من أجل التتويج بلقب الإفريقي، حيث تكفيه ننتيجة التعادل السلبي، من اجل التتويج بلقب الإفريقي، وفي المقابل على الوداد المغربي، من خلال مباراة الترجي التونسي، تحقيق نتيجة الفوز، أو التعادل بنتيجة أكثر من نتيجة لقاء الذهاب، من اجل تحقيق حلم الجماهير المغربية، والعودة من تونس بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، مما يجعل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الاياب مفتوحة على كل الإحتمالات بين الطرفين.

مباراة الوداد والترجي التونسي

من المنتظر أن يتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الوداد والترجي اليوم، في مباراة العودة من نهائي دوري الأبطال في القارة الإفريقية، كل من المعلق التونسي عصام الشوالي، على القناة الصوتية الأولى، وسيتواجد على القناة الصوتية الثانية المعلق المغربي جواد بده، وذلك على قناة بي إن سبورتhd 1.

Advertisements

فيما سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الوداد والترجي مباشرة اليوم، على قناة بي ان سبورت اش دي 2، كل من المعلق نوفل الباشي، على القناة الصوتية الأولى، وعبر القناة الصوتية الثانية المعلق عبد العزيز يتيج.

بخصوص اسم حكم مباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة، حيث أعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، انه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مباراة الإياب، سيقودها الحكم الدولي الغامبي، باكاري كاسما، الذي بدأ التحكيم الدولي في سنة 2007.

ومع اقتراب بداية مشاهدة مباراة الوداد والترجي اليوم، بدأت بعض الجماهير تتجه نحو المعلب الأولمبي برادس، من اجل متابعة المباراة، حيث يغلب التفاؤل على العديد من جماهير الترجي، التي أكدت أن نادي الترجي هو الأقوى في مباراة اليوم، وهو الأقرب من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019 اليوم.

متابعة مشاهدة مباراة الوداد والترجي الان

في هذه الفقرة سنعرض عليكم متابعة نتيجة مشاهدة مباراة الوداد والترجي اليوم في مباراة الإياب من نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

أجواء جميلة في أرضية ملعب المباراة الان دخول لاعبي الوداد المغربي والترجي التونسي، إلى أرضية الملعب من أجل الإحماء ابدني. من جانب الوداد البيضاوي، تعرف تشكيلة الفريق عودة المتألق نهيري، الغائب عن مباراة الذهاب. في التعليقات توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة الوداد والترجي اليوم. الآن نهاية لاعبي الترجي والوداد من الإحماء البدني دقائق وتنطلق مشاهدة الترجي والوداد اليوم بداية دخول لاعبي الفريقين إلى الملعب من جديد غياب اللاعب أونجم عن تشكيلة الوداد المغربي اليوم جماهير الترجي تساند اللاعبين الان قبل بداية المباراة بشكل قوي الآن بداية مشاهدة مباراة الوداد والترجي الآن نتيجة مباراة الذهاب كانت انتهت هدف مقابل هدف في المغرب الأسبوع الماضي أجواء حماسية في مدرجات ملعب المباراة عدد مهم من جماهير الوداد يتواجد في مدرجات ملعب رادس الأولمبي في التعليق على المباراة أربعة معلقين، وهما كل من المعلق عصام الشوالي، والمعلق جواد بده، والمعلق نوفل باشي، بجانب المعلق عبد العزيز يتيج. الكرة بين الفرقين في وسط الملعب ركنية لنادي الوداد المغربي تلعب وتبعد من دفاع الترجي التونسي مرور أربعة دقائق من المباراة 0-0 بين الفريقين الكرة مع الترجي في وسط الملعب الدقيقة التاسعة من النهائي الإفريقي، التعادل السلبي مستمر بين الطرفين دون أهداف.

انحصار اللاعب بين الفريقين في وسط الميدان >التعادل السلبي مستمر بين الفرقين في حدود الدقيقة 24 من المباراة فرصة من الترجي التونسي الترجي اخطر الان مرور نصف ساعة من النهائي التعادل السلبي مستمر ببين الطرفين دون اهداف. الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول هدف الترجي الأول سجل هدف الترجي الأول اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة 42 من المباراة الان تقدم الترجي بهدف دون رد الان الوقت البديل من المباراة نهاية شوط المباراة الأول انتهت نتيجة مشاهدة مباراة الترجي والوداد في الشوط الأول من اللقاء، بتقدم الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط اللقاء الثاني من نهائي الإفريقي. دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب بداية مشاهدة الشوط الثاني بين الوداد والترجي فرص خطيرة من نادي الوداد،اللحسوني يضيع فرصة وجه وجه معا الحارس الوداد بدأ يسيطر على أجواء المباراة ركنية لنادي الوداد تلعب ويبعدها الحارس رامي فرصة اخرى من الوداد الحكم يلغي هدف لناد الوداد المغربي توقف المباراة الان بعد مطالبة الوداد برجوع إلى الفار

عصام الشوالي” أخبار تؤكد توقف المباراة، بسبب تعطل تقنية الفار توقف المباراة بعد مطالبة لاعبي الوداد الرجوع إلى الفار الان حكم المباراة يقوم بالإعلان عن نهاية المباراة، بتتويج الترجي التونسي بلقب البطولة بعد انسحاب الوداد تتويج الترجي بلقب دوري ابطال افريقيا 2019

تجدون هنا:

موعد عيد الفطر 1440/2019 في تونس والمغرب ومصر.

طريقة المشاركة في مسابقة الحلم من تونس ومصر والمغرب.