ملخص نتيجة مباراة الترجي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا | نتيجة مباراة الترجي اليوم

نتيجة مباراة الترجي والوداد ، حيث تقام مباراة الترجي والوداد مباشرة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، وترقب كبير من جميع الجماهير في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد في مباراة لا تقبل القسمة، حيث يتوقع الجميع أن تتسم مباراة الفريقين بالقوة والإثارة والمتعة الكروية الكبيرة، وقد انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD1 .

وقد نجح الترجي في تحقيق تعادل ثمين خلال مباراة الذهاب بالمغرب بنتيجة هدف لكل فريق، ويحتاج الترجي لتحقيق التعادل السلبي أو الفوز على ملعبه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

ستضم التشكيلة الأساسية للترجي كلا من: رامي الجريدي – خليل شمام – محمد علي اليعقوبي – سامح الدربالي – أيمن بن محمد – فوسيني كولييالي – فرانك كوم – سعد بقير – أنيس البدري – يوسف البلايلي – طه ياسين الخنيسي.

نتيجة مبارة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة الوداد والترجي حتى الآن بعد مرور 15 دقيقة من المباراة.

بلايلي يسجل الهدف الأول للترجي في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، وتصبح نتيجة مباراة الترجي والوداد حتى الآن هي 1-0 للترجي.

حكم المبارة يطلق صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الترجي على الوداد بهدف دون رد وسط سيطرة كبيرة للترجي في الكثير من أوقات المباراة، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني من مباراة الترجي والوداد للتعرف على بطل دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

Advertisements

بداية الشوط الثاني.

الوداد يضيع هدف التعادل في الدقيقة 52 لتظل النتيجة 1-0 لصالح الترجي.

المباراة تتوقف وسط اعتراضات كبيرة من لاعب الوداد.

الوداد يرفض خوض اللقاء قبل اللجوء لتقنية الفيديو.

يستمر التوقف حتى الآن وأحتمال كبير لإلغاء المباراة لعدم جاهزية تقنية الفيديو.

حكم المباراة يلغي المباراة بتتويج الترجي بقلب البطولة، وأنسحاب الوداد من المباراة.