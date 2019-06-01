نتيجة مباراة الوداد والترجي| تتويج الترجي بلقب دوري الأبطال بعد انسحاب الوداد

نهاية نتيجة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي اليوم في مباراة الإياب من نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، بفوز نادي الترجي بنتيجة هدف دون رد، في مباراة مثيرة بين الفريقين، وكان سجل هدف الترجي الوحيد، اللاعب يوسف بلايلبي، في الدقيقة 42 من المباراة، وفي مجريات شوط المباراة الثاني، سجل الوداد هدف التعادل، الذي ألغه حكم المباراة، ليقوم لاعبي الوداد المطالبة برجوع إلى تقنية الفار، التي تما الإعلان أنها لا تعمل، لتتوقف المباراة للأكثر من خمسة وأربعين دقيقة، ليقوم الحكم بعد ذلك بالإعلان عن نهاية المباراة، بتتويج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019، بعد انسحاب لاعبي الوداد من المباراة.

مباراة الوداد والترجي مباشرة اليوم، في مباراة الإياب من مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي يستقبل من خلالها الترجي الرياضي الوداد البيضاوي في سهرة اليوم، على أَرضية الملعب الأولمبي برادس، ومباراة الوداد والترجي بث مباشر اليوم، يبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل حسن التتويج بلب الإفريقي 2019.

مباراة الوداد والترجي اليوم مباشرة لون لاين، سيكون ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت المغرب، وهو نفس توقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن ، وفي العاشرة ليلا بتوقيت تونس والجزائر، وبتوقيت مصر، ستنطلق مشاهدة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي مباشرة اليوم، في تمام الحادية عشر قبل منتصف الليل، وفي تمام منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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حيث القنوات الناقلة التي ستعرض مشاهدة مباراة الوداد والترجي اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها، كل من المعلق عصام الشوالي، والمعلق المغرب جواد بده، وعبر قناة بي إن سبورت أش دي 2، سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الوداد والترجي مباشرة، كل من المعلق نوفل الباشي، والمعلق عبد العزيز يتيج، ومنن هنا تجدون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد والترجي مجانا اليوم.

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