رسمياً : الحكم جاساما ينهي المباراة بفوز الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد

كتب: أحمد أبوعقيل

ألغى بكاري جساما حكم مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي بعد رفض لاعبي الوداد استكمال المبارة بسبب إلغاء الحكم هدفا في الشوط الثاني.

وطالب لاعبي الوداد اللجوء لتقنية الفار ولكن الحكم رفض وتبين بعد ذلك أن الفار معطل منذ إنطلاق المباراة.

رفض بكاري جاساما حكم مباراة الترجي والوداد المغربي احتساب هدفًا للوداد المغربي، بعدما أحرزه وليد الكارتي، خلال الشوط الثاني، في المباراة المقامة بينهما على الملعب الأولمبي برادس.

وعلى الرغم من عدم وجود أي مخالفات بشأن الهدف الذي أحرزه الوداد إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف، ورفض بكاري عدم النظر لتقنية الفيديو، على الرغم من اعتراض اللاعبي على أرض الملعب.

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قال عصام الشوالي المعلق التونسي أثناء التعليق على مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا إن تقنية الفيديو الفار معطلة منذ انطلاق اللقاء.

وأوضح الشوالي أثناء التعليق على اللقاء أن جاساما استقر على بدء اللقاء رغم تعطل تقنية الفار، وهو ما وضع الحكم في ورطة بعد طلب لاعبي الوداد اللجوء للفار في أحد الكرات التي احتسبت هدفا وألغيت بداعي التسلل.

وأكد حديث الشوالي معلق قنوات بي ان باللغة الفرنسية أيضا، مشددا على أن تقنية الفار معطلة منذ انطلاق اللقاء.