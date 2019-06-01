شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعلن شروط المشاركة فى دورى 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن شروط مشاركة الأندية فى منافسات دورى 3x3 والذى ينطلق سبتمبرالمقبل .

كان اتحاد السلة قد وافق على إقامة دورى 3x3 لمرحلتى تحت 18 سنة و تحت 23 سنة ، رجال وسيدات ، بداية من الموسم الجديد .

ويحق لكل نادى التسجيل بأى عدد من الفرق بحد أدنى فريق واحد ، وعدد كل فريق 6 لاعبين .

Advertisements

ومن بين الشروط التى أعلنها الاتحاد أن النادى الذى يسجل 3 فرق وأكثر بمرحلة 18 سنة يتم اضافة 4 لاعبين لقائمة الفريق الأساسى لتكون 24 لاعب ،هذا على مستوى الرجال ، وفيما يخص السيدات فالنادى الذى يسجل فريقين أو أكثر يتم إضافة لاعبتان للفريق الأساسى ليكون 22 لاعبة .

ويجوز للنادى تسجيل اللاعبين و اللاعبات من الفرق الأساسية داخل النادى او خارجه من اللاعبين الغير مسجلين فى اندية اخرى

ومن المقرر أن يتم إضافة نقاط دورى 3x3 لنقاط الدرع العام للرجال و السيدات بالموسم الجديد .