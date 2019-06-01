شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاتصالات يوقع للشرقية لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم نادي الشرقية اتفاقه مع مسئولو المصرية للاتصالات للحصول على خدمات المدافع أحمد عبد المنصف لدعم صفوف الفريق الشرقاوي في الموسم المقبل.
وسيوقع عبد المنصف على عقود انتقاله إلى الفريق الشرقاوي مساء اليوم السبت لمدة موسمين، عقب الجلسة التي ستجمعه ووكيله أحمد كمال سلطان مع الدكتور مجدي عزت رئيس النادي، وشادي مسعد عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة.
ويعتبر عبد المنصف أول الصفقات التي يتعاقد معها الفريق الشرقاوي استعدادا للموسم الجديد، بعدما لفت الأنظارإليه الموسم الماضي عندما أعير لفريق نجمة سيناء.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الاتصالات يوقع للشرقية لمدة موسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.