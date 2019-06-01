شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاتصالات يوقع للشرقية لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم نادي الشرقية اتفاقه مع مسئولو المصرية للاتصالات للحصول على خدمات المدافع أحمد عبد المنصف لدعم صفوف الفريق الشرقاوي في الموسم المقبل.

وسيوقع عبد المنصف على عقود انتقاله إلى الفريق الشرقاوي مساء اليوم السبت لمدة موسمين، عقب الجلسة التي ستجمعه ووكيله أحمد كمال سلطان مع الدكتور مجدي عزت رئيس النادي، وشادي مسعد عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة.

ويعتبر عبد المنصف أول الصفقات التي يتعاقد معها الفريق الشرقاوي استعدادا للموسم الجديد، بعدما لفت الأنظارإليه الموسم الماضي عندما أعير لفريق نجمة سيناء.