شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يعلن تكريم جروس وحجم مكافآته وعروض للمدرب السويسري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مرتضى منصور، رئيس الزمالك من انتقدوه خلال الساعات الأخيرة بسبب رحيل السويسرى كريستيان جروس، عن القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أنه قام بتكليف المترجم الخاص بالمدير الفنى للفريق السويسرى بالاتصال به بعدما استقدم بوكيه ورد كبير وشكولاتة لتكريمه قبل رحيله عن الفريق، مشيرًا إلى أن عقده ينتهى بنهاية مايو المنقضى.

أكد منصور أن جروس مازال له مستحقات مالية سيحصل عليها بعد انتهاء عقده، واصفًا المجموعة التى هاجمته بالمأجورة، مشيرًا إلى أن الصورة التى تم وضعها لجروس للإشارة إلى أنه تم رحيله بطريقة مهينة من ستاد بتروسبورت عقب مباراة الإنتاج الحربى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ31، ليست صحيحة مشددًا على أنه صورة قديمة لجروس مع الفريق الأبيض.

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كما كشف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور عن بنود المكافآت فى عقد جروس، قائلاً: "مكافآت جروس تصل إلى حوالى 60 مليون جنيه، ممثلة فى 6 ملايين جنيه للحصول على الكونفدرالية ومثلهم للحصول على الدورى و3 ملايين جنيه فى كأس مصر، و50 ألف يورو فى حال الفوز بالسوبر".

تابع: "يكفينى فخرًا أن لا يوجد لاعب له مليم متأخر لدى الزمالك، وأقوم بتسديد مديونيات قديمة،. طالب منصور من حبشى وكيل أعمال جروس، بإبلاغ المدير الفنى السويسرى بالقدوم لنادى الزمالك للحصول على مستحقاته المالية وتكريمه بشكل جيد، قائلاً: "اختلفت مع جروس ولكن سيحصل على حقوقه كاملة وتكريمه".

وواصل: "جروس يمتلك عرض من السعودية وعرض أخر من الإمارات وهذا حقه لأن يبحث عن عرض المادى الأفضل له، متمنيًا له التوفيق فى خطوته المقبلة"، مشيرًا إلى أن الجميع كان منفعل بعد مباراة الإنتاج الحربى بسبب الأخطاء التى حدثت.