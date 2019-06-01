شكرا لقرائتكم خبر عن ولا فى دماغه.. "جروس" يظهر فى دورة رمضانية بعد الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد كريستيان جروس المدير الفنى الراحل عن قيادة فريق الزمالك، فى مقر نادى الصيد بالدقى، مساء اليوم الجمعة، من أجل حضور نهائى بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة.

وكشف السويسرى جروس لـ"الخليج 365"، إن حضوره نهائى بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة من أجل تشجيع المشاركين بها وحرص جميع المتواجدين فى نهائى بطولة الدورة السويسرية على التقاط الصورة التذكارية مع جروس.

كان مجلس الزمالك قد أعلن رحيل السويسرى كريستيان جروس بعد نهاية عقده اليوم الجمعة وتعيين خالد جلال مديرا فنيا بدلا منه.





























































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