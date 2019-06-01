شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: إصابة شريف إكرامي "كدمة".. ولا تدعو للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفني للأهلي أن الإصابة التى تعرض لها شريف إكرامي حارس مرمى الفريق في إحدى تدريبات الفريق الأخيرة بسيطة ولا تدعو للقلق وإنها لا مجرد كدمة في القدم تحتاج للراحة وخوض بعض التدريبات في "الجيم" فقط قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأكد الجهاز الفني أن شريف إكرامي تعرض لكدمة في مران الفريق الثلاثاء الماضي ويخوض برنامج تأهيلي على أن يخضع للفحص الطبي بعد غد وسيكون جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غد عقب زوال أثار الكدمة.

Advertisements

وحصل الأهلى على راحة من التدريبات اليوم وغداً على أن يستأنف تدريباته بعد غد علماً بأن الفريق ينتظر تحديد موقفه من المباريات الرسمية لتحديد برنامجه التدريبي خلال الفترة المقبلة.