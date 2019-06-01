الأهلى: إصابة شريف إكرامي "كدمة".. ولا تدعو للقلق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفني للأهلي أن الإصابة التى تعرض لها شريف إكرامي حارس مرمى الفريق في إحدى تدريبات الفريق الأخيرة بسيطة ولا تدعو للقلق وإنها لا مجرد كدمة في القدم تحتاج للراحة وخوض بعض التدريبات في "الجيم" فقط قبل العودة للتدريبات الجماعية.
وأكد الجهاز الفني أن شريف إكرامي تعرض لكدمة في مران الفريق الثلاثاء الماضي ويخوض برنامج تأهيلي على أن يخضع للفحص الطبي بعد غد وسيكون جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غد عقب زوال أثار الكدمة.
وحصل الأهلى على راحة من التدريبات اليوم وغداً على أن يستأنف تدريباته بعد غد علماً بأن الفريق ينتظر تحديد موقفه من المباريات الرسمية لتحديد برنامجه التدريبي خلال الفترة المقبلة.
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