سوبر كورة.. جروس بره الزمالك.. مدرب الـ underage يتألق مع البنات × 11 لقطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد المدير الفني الراحل مؤخراً عن نادي الزمالك في نادي الصيد لحضوره نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة. لمشاهدة تألق الجواجة السويسرى عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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