انت الان تتابع فضيحة تحكيمية بمباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص

الترجي والوداد

استمرارًا لسلسلة الأزمات التحكيمية في القارة الإفريقية، ألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي،في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ VAR والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل في لقطة الهدف إلا أنه رفض. وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولو الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة في ظل الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق وعدم تطبيق تقنية الفيديو.

Advertisements

وثار لاعبو الوداد المغربي على الحكم بكاري جاساما مطالبين الاستعانة بتقنية الفيديو وانسحب اللاعبون من أرضية ملعب ستاد رادس الذي يشهد إياب المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا والتي تشير نتيجتها إلى تقدم الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، وتمسك لاعبو الوداد المغربي بقرارهم وعدم استكمال اللقاء إلا بعد