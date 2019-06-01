فضيحة تحكيمية بمباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا

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تحرير:أحمد سعيد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص
الترجي والوداد
استمرارًا لسلسلة الأزمات التحكيمية في القارة الإفريقية، ألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي،في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ VAR والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل في لقطة الهدف إلا أنه رفض. وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولو الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة في ظل الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق وعدم تطبيق تقنية الفيديو.
وثار لاعبو الوداد المغربي على الحكم بكاري جاساما مطالبين الاستعانة بتقنية الفيديو وانسحب اللاعبون من أرضية ملعب ستاد رادس الذي يشهد إياب المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا والتي تشير نتيجتها إلى تقدم الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، وتمسك لاعبو الوداد المغربي بقرارهم وعدم استكمال اللقاء إلا بعد
وثار لاعبو الوداد المغربي على الحكم بكاري جاساما مطالبين الاستعانة بتقنية الفيديو وانسحب اللاعبون من أرضية ملعب ستاد رادس الذي يشهد إياب المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا والتي تشير نتيجتها إلى تقدم الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، وتمسك لاعبو الوداد المغربي بقرارهم وعدم استكمال اللقاء إلا بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.
الغريب في الأمر أن حكام تقنية الـ VAR، لم يطلبوا من بكاري جاساما الاستعانة بتقنية الفيديو وحسم الجدل في حالة التسلل بالرغم من صحة هدف التعادل الذي أحرزه لاعب الفريق المغربي.
وكان الاتحاد الإفريقي أصدر قرارًا يقضي بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة بعد لمدة ستة أشهر بحجة الأداء الضعيف الذي ظهر به خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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