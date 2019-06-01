انت الان تتابع عطل فني بالـ«VAR» يهدد نهائي إفريقيا بالإلغاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ ص
تقنية الفيديو
أعلن مراسل قناة «beIN SPORTS»، المتواجد في مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، أن هناك عطلا فنيا في تقنية الفيديو، في المباراة المقامة على ستاد الأوليمبي برادس، في إياب المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا. وأكد الأخضر بالريش، مقدم الاستوديو التحليلي بقناة «beIN SPORTS» أن المراسل المتواجد في المباراة أكد أن الـ«VAR» لا يعمل منذ بداية المباراة بسبب أن هناك جزءا لم يصل لملعب المباراة من الأساس، وأن التقنية غير متاحة في المباراة من الأساس، وأكد البعض أن التقنية مُعطلة عن عمد من قبل مسؤولي الترجي التونسي.
وألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي، في إياب الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ«VAR» والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل
وألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي، في إياب الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ«VAR» والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل في لقطة الهدف إلا أنه رفض.
وتوقفت المباراة لأكثر من نصف ساعة حتى الآن بسبب رفض مسؤولى الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة في ظل الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق وعدم تطبيق تقنية الفيديو.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أصدر قرارًا يقضي بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة بعد لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف الذي ظهر به خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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