الامارات | "الاستشاري" يحتفي بفوز الشارقة بلقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستشاري" يحتفي بفوز الشارقة بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال استقباله بمقره في الشارقة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي احتفالا بمناسبة إنجازات النادي وكذلك فوز الفريق بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، فيما أشادت رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خولة عبد الرحمن الملا بفوز الشارقة بلقب الدوري. من جانبه كشف رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي سالم عبيد الشامسي في كلمته أمام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن تلقيه رسالة من رئيس اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة تحوي تهنئة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنابة عن مجتمع كرة القدم الى نادي الشارقة بمناسبة فوزه ببطولة الدوري الإماراتي وشكره للنادي على مساعدته في نشر الرسالة الإيجابية للعبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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