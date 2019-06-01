شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فضيحة الـ»var».. الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا في مباراة «لم تكتمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد نادي الترجي التونسي لقب بطولة دوري أطبال إفريقيا، إثر فوزه في مباراة لم تكتمل لنهايتها، بهدف وحيد، ليفوز بمجموع المبارتين بهدفين مقابل هدف.

كان الحكم الجامبي «بكاري جاساما» قد أوقف المباراة لمددة تزيد عن النصف ساعة، إثر اعتراض لاعبي الوداد المغربي على إلغاء هدف بداعي التسلل، ومع توجه «جاساما» لمشاهدة إعادة الهدف الملغي باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «var»، تبين وجود عطل بالتقنية، ومع إصرار لاعبي الوداد على عدم استكمال اللقاء دون العودة لتقنية الفار، قرر «جاساما» إنهاء المباراة بنتيجتها التي توقفت عليها المباراة وهي هدف وحيد.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي «كاف» كان قد قرر إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، إثر أخطاء تحكيمية في مباراة الذهاب بين الفريقين.