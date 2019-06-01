شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا سموحة يجدد تعاقده مع حسام حسن لموسم 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، مساء اليوم ،الجمعة، تجديد التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وكشف عامر - في تصريحات له - أن سموحة جدد تعاقده مع التوأم والجهاز الإدارى لمدة موسم جديد 2020/2019.

ويستعد سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الأخير لمسابقة الدورى الممتاز.

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