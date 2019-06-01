محمود عبد العزيز يخرج من حسابات خالد جلال...

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جدة - عمرو شويل محمود عبد العزيز يخرج من حسابات خالد جلالخرج محمود عبد العزيز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من حسابات الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال بعد التأكد من عدم قدرة اللاعب الدولي من اللحاق بمباراة الفريق أمام حرس الحدود.
وتعرض اللاعب للإصابة فى أنكل القدم خلال مباراة فريقه الزمالك أمام الانتاج الحربي والتى انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين.
الزمالك ضد حروس الحدودويلتقى الزمالك ضد حرس الحدود، بعد غد الإثنين، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز.
اصابة محمود عبد العزيزوكشف مصدر مقرب من اللاعب إنه يعاني من إصابة في أنكل القدم ما أدي إلي استبداله في اللقاء الماضي أمام الإنتاج الحربي بالدوري بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وأوضح المصدر ذاته إن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب تلك الإصابة.
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