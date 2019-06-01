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جدة - عمرو شويل الزمالك يواجه الترجي فى السوبر الأفريقى يلتقى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي فى مباراة السوبر الأفريقي. وتأكد تلاقى الفريقين فى مباراة السوبر الأفريقي بعدما أعلن بكارى جساما حكم مباراة الترجي والوداد انتهاء المباراة وحصول الفريق التونسي على اللقب للمرة الثاني على التوالي. ومن المقرر أن يحسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد المباراة المقبلة بين الفريقين المصري والتونسي.

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