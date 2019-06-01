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جدة - عمرو شويل بوكيه ورد من مرتضى منصور لجروس بعد الرحيل عن الزمالك أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا توجد أزمة إطلاقا مع المدير الفنى السابق للفريق الكروي الأول بالنادي وأن الأمر انتهى بانتهاء تعاقده بنهاية مايو الجارى.

أضاف مرتضى منصور فى فيديو مسجل تم إذاعته عبر برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أنه يتقدم بالشكر الى جروس وكل الجهاز الفنى والمعاون وأنه وجه إدارى النادي محمد عبادة ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي ووكيل جروس للتشاور معه بشأن طلب حضوره لمقر النادي للحصول على أمواله وتقديم بوكيه ورد وشيكولاته للتأكيد على انتهاء العلاقة بكل ود الا أن المدرب قدم الاعتذار عن حضور الجلسة اليوم.

وقال مرتضى منصور أن هناك من يرغب فى الوقيعة والانتقام من النادي بدون داعى لأن الحملة التى تعرض لها بالأمس هدفها تشويه الانجازات التى تتحقق حاليا.

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وأكد مرتضى منصور أنه استطاع أن ينهى كافة الديون التى تركها المجلس السابق برئاسة ممدوح عباس وسدد ديون اللاعبين السابقين أمثال محمود فتح الله وأحمد حسن وعبد الواحد السيد وغيرهم من اللاعبين.

وأثنى رئيس الزمالك على الجماهير التى حضرت مباراة نهائي الكونفيدرالية الإفريقية التى عبرت عن النادي وقيمه ومبادئه.