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جدة - عمرو شويل خالد جلال يوجه رسالة من كلمتين للاعبي الزمالك

وجه خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك رسالة الى لاعبي الفريق الكروي الأول قبل انطلاق المران الأول له مع اللاعبين.

وأكد خالد جلال قبل انطلاق التدريب للاعبين: "العمل والاجتهاد" فى إشارة للمرحلة المقبلة التى يتطلب فيها التركيز للتويج ببطولة الدوري الممتاز.

الزمالك ضد حروس الحدود

رسالة خالد جلال للاعبين

ويلتقى الزمالك ضد حرس الحدود، بعد غد الإثنين، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز.

وقال جلال : "سنكمل في عملنا ما بدأه جروس مع الفريق، أنتم أفضل لاعبين في الدوري ، وعليكم التركيز في المرحلة المقبلة وسنتوج في النهاية بلقب الدوري بـ(العمل والاجتهاد)".