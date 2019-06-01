خالد جلال يوجه رسالة من كلمتين للاعبي الزمالك...

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جدة - عمرو شويل خالد جلال يوجه رسالة من كلمتين للاعبي الزمالكوجه خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك رسالة الى لاعبي الفريق الكروي الأول قبل انطلاق المران الأول له مع اللاعبين.
وأكد خالد جلال قبل انطلاق التدريب للاعبين: "العمل والاجتهاد" فى إشارة للمرحلة المقبلة التى يتطلب فيها التركيز للتويج ببطولة الدوري الممتاز.
الزمالك ضد حروس الحدودويلتقى الزمالك ضد حرس الحدود، بعد غد الإثنين، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز.
رسالة خالد جلال للاعبين
وقال جلال : "سنكمل في عملنا ما بدأه جروس مع الفريق، أنتم أفضل لاعبين في الدوري ، وعليكم التركيز في المرحلة المقبلة وسنتوج في النهاية بلقب الدوري بـ(العمل والاجتهاد)".
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