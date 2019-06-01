شكرا لقرائتكم سموحة يجدد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة فرج عامر، بتجديد عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن في الموسم المقبل ، بشكل رسمي. Advertisements وعقد رئيس النادي جلسة مع حسام حسن وابراهيم حسن مدير الكرة ورضا البلتاجي رئيس قطاع الناشئين في النادي السكندري لتوقيع عقود التجديد مع الفريق . يذكر أن ، سموحة قد ضمن البقاء في بطولة الدوري بعد الفوز علي بتروجت في الجولة السابقة ، ويستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في الجولة الاخيرة بالبطولة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يجدد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.