الدوري العراقي اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تفتتح عصر اليوم منافسات الجولة ال 30 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات، إذ يلتقي الكرخ مع ضيفه الكهرباء، بينما يلاعب الصناعات الكهربائية ضيفه البحري، ويتقابل المتصدر الشرطة مع ضيفه الديوانية.
قمة مباريات اليوم ستكون بين الوصيف القوة الجوية وضيفه النجف، وأخيراً يلتقي الميناء مع ضيفه نفط ميسان.
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