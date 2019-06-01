شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» ضيفاً فوق العادة على المجلس الاستشاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تحت قبته البرلمانية في نهاية جلسته الثامنة عشرة التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، وفد نادي الشارقة الرياضي تقدمه سالم الحصان الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، وذلك احتفالاً بفوز «الملك» بلقب دوري الخليج العربي للمرة السادسة في تاريخه.

حضر اللقاء أيضاً من جانب نادي الشارقة محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم، وناصر سعيد بن عفصان الأمين العام للنادي، وعبيد الشامسي رئيس المكتب القانوني، وإبراهيم الجروان، رئيس شركة الاستثمار، وسعيد مطر رئيس المركز الإعلامي ومحمد سعيد بوزنجال مشرف الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من اللاعبين.

ورحبت خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بوفد نادي الشارقة الرياضي، مؤكدة أن الفرحة غمرت قلوب أبناء وبنات إمارة الشارقة بهذا الفوز الغالي بدوري الخليج العربي بعد غياب دام 23 عاماً.

وقالت إن هذا الإنجاز الكبير بتحقيق لقب بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم هدية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ظل دعمه ومتابعته الدائمة ودعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين ولنادي الشارقة.

وباركت لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وأشارت خولة الملا في كلمتها إلى أن المجلس يفخر ويعتز بهذا الإنجاز، لا سيما أن عدداً من قيادات العمل الرياضي في الإمارة هم من أعضاء المجلس الاستشاري، ومن ضمن تلك الكوكبة محمد جمعة بن هندي عضو المجلس الاستشاري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

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وألقى سالم الحصان الشامسي كلمة تقدم فيها بالشكر لرئيسة المجلس الاستشاري ولأعضاء وعضوات المجلس على هذه الدعوة للاحتفال، وإلقاء كلمة تحت قبة المجلس الاستشاري، وأشار إلى أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ؛ بل نتيجة جهود أعضاء مجلس الإدارة وإدارات وشركات نادي الشارقة الرياضي لتحقيق الهدف الذي يتطلع إليه صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال الدمج.

وأوضح الشامسي أن مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي أخذ على عاتقه بعد وضع استراتيجية لمدة ثلاث سنوات، أن يكون النادي ضمن أندية المقدمة على مستوى الدولة.

وأشار الشامسي إلى أن مجلس الإدارة فخور بالعمل الإداري المتطور في النادي وبالشفافية، وتميز المنظومة الإدارية بتوافر جانب الرقابة والتقييم المستمر.

وأشاد باستقبال صاحب السمو حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات في نادي الشارقة في قصره العامر بالبديع، وتكريم سموه لكافة الألعاب في ظل التفوق المحلي والخليجي والآسيوي والأرقام تثبت ذلك، في ظل هيكل النادي الذي خصص مجالس إدارات متخصصة تعمل لخدمة الرياضة في قطاعات متعددة، وتعمل تحت مظلة مجلس الإدارة.

وأعرب في كلمته عن شكره للمدرب عبد العزيز العنبري باعتباره مدرباً مواطناً أثبت كفاءة عالية. وبعدها ألقى محمد جمعة بن هندي كلمة أكد فيها أن الزمان عاد لنادي الشارقة، في ظل دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

كما شكر سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، لمتابعة سموها ودعمها لنجاحات النادي ومؤازرته إلى أن وصل لمنصة التتويج.

وأعرب ابن هندي عن سعادته بهذه الاستضافة من قبل المجلس الاستشاري، مشيراً إلى أن أعضاء وعضوات المجلس كانوا متابعين دائمين للفريق الأول.