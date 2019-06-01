«فيكتوري 3» يخوض تحدي الفئة الأولى في ميسوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينشد سفراء رياضة الإمارات أمراء البحار في فريق الفيكتوري تيم اليوم، تسجيل ملحمة جديدة في المشاركات العالمية عندما يخوضون غمار سباق الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة التي تقام اليوم في بحيرة اوزاركس بولاية ميسوري الأمريكية، بإشراف وتنظيم مؤسسة (بي 1) الجهة المروجة لسوبر ستوك العالمية، وتحت مظلة الاتحاد الأمريكي للزوارق السريعة.

وتعد البطولة العالمية للزوارق السريعة في الولايات المتحدة واحدة من أعرق البطولات في رياضة الزوارق السريعة، خاصة بعد إطلاقها بحلة جديدة تجمع حالياً 59 زورقاً تتنافس على ألقاب 7 فئات مختلفة، من بينها الفئة الأولى التي يشارك في منافساتها سفراء الإمارات في فريق الفيكتوري تيم، إضافة إلى فئات سوبر كات، وبي 1، ويوبر ستوك وفي اكستريم وسوبر في اكستريم وبرو ستوك في وبي 1 سوبر ستوك، والفئات 2 و3 و4 و5 و6.

وينافس أمراء البحار في التحدي الجديد اليوم عبر زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي الطائر سالم العديدي، وعيسى آل علي، على لقب الفئة الأولى، وذلك بعد الظهور القوي في الجولة الافتتاحية منتصف شهر مايو الماضي، والحصول على المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع باقي المشاركين.

ويتقدم اسم ممثل الإمارات فريق الفيكتوري تيم على الزوارق «مس جيكو 133» وفريق «222 أوف شور» وفريق «زابو ريسينيج 91» وفريق «لوكاس أويل 77»، وهي من الأسماء المعروفة في عالم سباقات الزوارق السريعة وسبق لبعضها الظهور في مياه الإمارات من خلال جولات بطولة العالم (يو أي إم)، التي رسم فيها أمراء البحار أروع الملاحم التي أكدت علو كعبهم.

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وكان وفد مؤسسة الفيكتوري تيم قد وصل منذ يومين إلى ولاية ميسوري الأمريكية بعد رحلة استغرقت قرابة 30 ساعة، والتحق بمعسكر الفرق في بحيرة اوزاركس، حيث ضم الوفد البطل العالمي السابق محمد سيف المري المشرف العام على المتسابقين، وقائدي زورق «فيكتوري 3» الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، إضافة إلى الطاقم الفني الذي أشرف على تجهيز الزورق لخوض السباق الرئيسي اليوم مع باقي الفئات، حيث ستتركز الأنظار على الفئة الأقوى التي تجمع عمالقة السرعة في الفئة الأولى.

ويتسلح الثنائي العديدي وآل علي، قائدا زورق فيكتوري 3، بالعزيمة والإصرار في السباق الرئيسي لمواصلة المشوار العالمي الصعب وسط أصحاب الخبرة والتمرس من نجوم رياضة الزوارق السريعة العالمية، اللذين يعرفهم محبو الرياضيات البحرية في الإمارات، ومن بينهم البريطاني المخضرم ستيف كرتيس قائد زورق مس جيكو 113، والتركي أيجور قائد زورق «زابو ريسينيج 91» والثنائي الإيطالي جيوفاني كاربيتلا والأسترالي دارين قائدا زورق «222 أوف شور»، إضافة إلى مشاركة زورق «لوكاس أويل 77» الشهير.

وحرص حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم على الاطمئنان على وصول وفد المؤسسة إلى ولاية ميسوري، وموقع السباق في بحيرة اوزاركس، معرباً خلال تواصله مع الوفد عن أمنياته بالتوفيق للفريق والثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، في الفوز والتتويج في ثاني جولات بطولة العالم في أمريكا.

وقال محمد سيف المري المشرف العام على متسابقي فريق الفيكتوري، إن معنويات الفريق عالية استعداداً لخوض الجولة المرتقبة في بحيرة اوزاركس، بعد الظهور القوي والمشرف في أولى محطات البطولة العالمية في شاطئ كوكو، والتي استطاع فيها الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، أن يبليا بلاء حسناً أنهيا من خلاله لفات السباق الرئيسي في المركز الثاني.