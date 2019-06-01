كايو عيناوي وويلتون سواريز وصلاوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

رغم كل الغبار الذي يثار حول الصفقات الصيفية، لاسيما تلك التي تتعلق بمصير الثنائي البرازيلي كايو كانيدو لاعب الوصل وويلتون سواريز لاعب الشارقة، إلا أن مصير الثنائي بات واضحاً ومحسوماً.

ونجح نادي العين في التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب كايو كانيدو الذي خضع للفحوصات الطبية، قبل أن يغادر إلى بلاده، حيث لم يتبق سوى «الرتوش» الأخيرة المتمثلة في تحويل الأموال الخاصة بالصفقة، مقابل تسلم بطاقة انتقال اللاعب الرسمية.

أما على مستوى تمديد عقد الشارقة مع النجم البرازيلي ويلتون سواريز، فقد باءت كل المحاولات التي قام بها مسؤولو النادي الملكي بالفشل، وبات ويلتون قريباً من زعبيل حيث يتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي بين النادي الأصفر واللاعب خلال أقل من 48 ساعة.