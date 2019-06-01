شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام في سطور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأسيس النادي: عام 1882 باسم (هوتسبير).
لقب النادي: سبيرز.
الاستاد: استاد توتنهام هوتسبير (تبلغ سعته 62 ألفاً و62 مقعداً).
رئيس النادي: دانيال ليفي.
المدير الفني للفريق: الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
الإنجازات:
كأس الاتحاد الأوروبي: لقبان.
كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس: لقب واحد.
الدوري الإنجليزي: لقبان.
كأس إنجلترا: ثمانية ألقاب.
كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا: أربعة ألقاب.
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