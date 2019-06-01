شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام في سطور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأسيس النادي: عام 1882 باسم (هوتسبير). لقب النادي: سبيرز. الاستاد: استاد توتنهام هوتسبير (تبلغ سعته 62 ألفاً و62 مقعداً). رئيس النادي: دانيال ليفي. المدير الفني للفريق: الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. Advertisements الإنجازات: كأس الاتحاد الأوروبي: لقبان. كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس: لقب واحد. الدوري الإنجليزي: لقبان. كأس إنجلترا: ثمانية ألقاب. كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا: أربعة ألقاب.

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