الشارقة يتوج ببطولة كأس رئيس الدولة للكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف فريق الكاراتيه بنادي الشارقة إنجازاً جديداً وتوج بطلاً لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه في فئتيها (كاتا وكوميتيه)، لينال الميداليات الذهبية في البطولة التي احتضنتها صالة نادي النصر وشارك فيها قرابة 70 لاعباً ولاعبة، يمثلون 15 نادياً من أندية الدولة، لتواصل الألعاب الفردية الشرقاوية سلسلة إنجازاتها هذا الموسم.

وشهد فعاليات البطولة حضور مميز تقدمه اللواء محمد ناصر الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وعمر عبد الرحمن آل علي، رئيس قسم الأندية والاتحادات الرياضية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية، والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، ومروان سنكل، نائب رئيس اتحاد الكاراتيه وحميد شامس، أمين السر المساعد في الاتحاد.

وفاجأ نادي الشارقة (فئة الكوميتيه) الجميع وحصل على اللقب من أول مشاركة للفريق إثر تكوينه بعد غياب لأكثر من 15 عاماً.

وواصل نادي الشارقة (فئة الكاتا) احتكاره للبطولة للعام العاشر على التوالي، ولم يجد زملاء مروان المازمي صعوبة في الصعود لمنصة التتويج، بعد أن قدموا السهل الممتنع ونثروا الإبداع في البساط لينتزعوا الإشادة من الحضور الذي ألهب الصالة بالتصفيق لهم، ليؤكد فتية نادي الشارقة علوّ كعبهم في اللعبة.

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وقال المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة: «فخورون بالإنجاز الكبير والمدهش الذي حققه فريق الكاراتيه (فئة الكوميتيه) بعد أن حصل على لقب أغلى البطولات من أول مشاركة له.

الفريق تم تكوينه مؤخراً ولم يأخذ الوقت الكافي من التدريبات للدخول في بطولة كبيرة تتنافس عليها أندية متمرسة ولها خبرة كبيرة، لكن لاعبينا أظهروا عزيمة وإصراراً كبيراً توجوه بهذا الإنجاز الذي يبرهن على أن هناك خططاً وبرامج تنتهجها إدارة الألعاب الفردية، وتعمل عليها ليل نهار حتى تحقق رؤى وطموحات سمو الحاكم للألعاب الفردية التي نأمل أن نرى لاعباً من الدولة يرفع علم الإمارات في المحافل العالمية».

وأوضح الهاجري أن إنجاز كاراتيه الشارقة يعود لحنكة الجهاز الإداري للعبة، الذي يقف خلفه المهندس حميد شامس والذي قاد الفريق بخبرته للوصول لهذه الدرجة العالية من الجاهزية والصعود لمنصة التتويج في وقت قصير، وأيضاً العمل الكبير الذي يبذله الجهاز الفني في التدريبات وتقديم لاعبين بهذا المستوى المميز.

ويؤكد جودة اللاعبين الذين يمثلون النادي وهم في الأصل من أعمدة منتخب الدولة وأصحاب قدرات عالية، وأصابوا نجاحاً كبيراً وحققوا إنجازات للدولة والنادي، وإدارة الألعاب الفردية لا تتوانى في دعمهم.