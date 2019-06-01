شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو: إنجاز عظيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى نادي الشارقة الرياضي برقية تهنئة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمناسبة فوزه بدرع دوري الخليج العربي، وذلك عبر خطاب موجّه من رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو. وجاء في الخطاب «يسرني أن أسمع أن نادي الشارقة قد توج ببطولة الإمارات 2018-2019. إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أهنئهم على أول لقب بطولة لهم منذ عام 1996، وهذا بلا شك نتيجة للجهد والعمل الجاد، ويمكن لجميع المعنيين أن يفخروا بهذا الإنجاز العظيم».

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