الدفاع المدني يفوز ببطولة التسامح الرمضانية لشرطة أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، فريق الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي، ببطولة كرة القدم ضمن بطولات عام التسامح الشرطية الرمضانية، وأقيم الحفل الختامي للبطولة في مقر مركز التربية الرياضية الشرطية، وفاز فريق الدفاع المدني على فريق قطاع العمليات المركزية في نهائي البطولة بضربات الترجيح؛ بعد أن تعادلا بهدف لكل منهما.

وكرّم راعي الحفل، الحكام الدوليين المشاركين في البطولة والفرق الفائزة واللجنة المنظمة بحضور العميد محمد معيوف الكتبي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي، والعميد محمد إبراهيم العامري نائب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي، والعقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والعقيد عصام عبد الله آل علي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والعقيد محمد حسين الخوري نائب مدير مديرية العاصمة.

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وشارك في البطولة 545 لاعباً، وحصل قطاع المهام الخاصة على المركز الأول لشد الحبل، وجاء ثانياً قطاع العمليات المركزية، وحقق قطاع الأمن الجنائي المركز الأول في كرة القدم النخبة، وحل ثانياً قطاع الموارد البشرية، وفي اللياقة البدنية والتحدي حقق قطاع الأمن الجنائي المركز الأول، وجاء قطاع الموارد البشرية ثانياً، وظفر قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول لكرة الطائرة الشاطئية، وجاء ثانياً قطاع الأمن الجنائي.

وفاز قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في كرة الطائرة سيدات، والثاني كان من نصيب قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وفي الرماية (المواهب) للسيدات فازت بالمركز الأول شيخة الحمودي، وجاءت ثانية فتحية محمد قاسم وثالثاً مريم عباس الحوسني، وفي مسابقة الهواة (رجال) فاز بالمركز الأول مسفر الحبابي، وجاء ثانياً جاسم البريكي وحل ثالثاً سعيد المزروعي، وأما مسابقات النخبة (سيدات) كانت مريم أحمد جاسم قد احتلت المركز الأول وجاءت بالمركز الثاني مريم عبدالله سالم وحلت ثالثاً شمسة المحيربي.

وكان المركز الأول لسالم العمري في مسابقة النخبة (رجال) وجاء ثانياً محمود البلوشي وثالثاً علي العمري، وفي البلياردو حقق محمد سلطان الشامسي المركز الأول وجاء أحمد صالح الهاشمي ثانياً وأحمد عبد القادر ثالثاً، وفي السنوكر ظفر أحمد عبد القادر بالمركز الأول وجاء ثانياً أحمد صالح الهاشمي وثالثاً كان فهد عبد الله الحمومي، وفي البلاي ستيشن حقق فهد الكعبي ومحمد الكعبي المركز الأول وسعيد الجنيبي وعبد الله الجنيبي المركز الثاني وجاء ثالثاً مكتوم الخيلي وعبد العزيز الزعابي.