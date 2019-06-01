ختام بطولة التسامح للطائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتمت منافسات بطولة التسامح للكرة الطائرة التي نظمتها بلدية الوثبة بالتعاون مع مركز الوثبة التابع لنادي تراث الإمارات، وذلك بحضور مشايخ القبائل ووجهاء المنطقة وجمهور غفير تابع المباراة النهائية بين فريقي بلدية الوثبة الذي توج بالبطولة، ومركز الوثبة التابع للنادي الذي حل ثانياً، فيما حصل على المركز الثالث فريق مجلس الوثبة الجنوبي.

وكانت الأجواء التنافسية رائعة على مستوى البطولة ككل من ناحية الإثارة التي كانت حاضرة في كل مبارياتها. حضر حفل ختام بطولة التسامح للكرة الطائرة كل من الشيخ خالد بن طناف المنهالي، والسيد محمد بن نعيف العامري، ومحمد سهيل الشدي مدير مركز الوثبة التابع لنادي تراث الإمارات، وموظفي المركز، وموظفي البلدية، وجمهور غفير.

وأشاد الشيخ خالد بن طناف ببطولة التسامح للكرة الطائرة الرمضانية وتنظيمها، ودور نادي تراث الإمارات في فعاليات المنطقة، كما أشاد الحضور من مسؤولي الجهات الحكومية بالتنظيم وحسن الاستقبال للمشاركين والجمهور من قبل موظفي نادي تراث الإمارات.