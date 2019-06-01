ختام الدورة الرمضانية في أكاديمية شرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، حفل ختام الدورة الرياضية الرمضانية التي أقيمت في الصالة الرياضية، بحضور العقيد سلطان علي خميس الشامسي، مدير إدارة التدريب التخصصي، والرائد أحمد محمد راشد، رئيس قسم المراسم والأنشطة المجتمعية بالوكالة، وعدد من الضباط والمدربين، وجمهور من الطلبة المرشحين، والطلبة المستجدين.

المباراة الختامية لكرة القدم جرت بين فريقي «فصيل 2 للطلبة المستجدين»، و«دورة الطلبة الجامعيين»، وانتهت بفوز «فصيل 2 للطلبة المستجدين»، وعلى صعيد منافسات الكرة الطائرة، فاز فريق «السنة الرابعة مرشحين» على فريق «السنة الثانية مرشحين». وأكد العميد السويدي حرص الإدارة العليا للأكاديمية على دعم الأنشطة الرياضية، من خلال تنظيم المنافسات والبطولات المختلفة.