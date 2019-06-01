جلال يخلف جروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين خالد جلال مديراً فنياً للفريق الأول بداية من أمس، وقال في تصريحات صحفية إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني قد انتهى تعاقده رسمياً أمس ولم نجدد له.

وأهدر الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه على الفوز بلقب الدوري المصري لكرة القدم، وذلك عقب تعادله 1-1 مع الإنتاج الحربي، الخميس، في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، من 30 مباراة خاضها، بفارق سبع نقاط خلف الأهلي (المتصدر) الذي خاض 32 مباراة، فيما رفع الإنتاج رصيده إلى 38 نقطة، ليضمن البقاء في المسابقة رسمياً.

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ويتبقى للزمالك أربع مباريات قبل نهاية المسابقة، حيث سيواجه أندية الإسماعيلي وحرس الحدود والجونة والأهلي.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على ضوء النتائج الأخيرة إقامة لقاء الزمالك المقبل المحدد له الاثنين المقبل 3 يونيو/‏ حزيران أمام حرس الحدود باستاد حرس الحدود بدون جمهور.

من ناحية أخرى، أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء أشرف عامر، قرر صرف مكافآت مضاعفة للاعبين، بعد التعادل مع الزمالك، والأداء المتميز الذي ظهروا به، ونجاحهم في إدراك التعادل على الرغم من التأخر بهدف في بداية الشوط الثاني.