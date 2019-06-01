تحضيرات مكثفة لسباق غناضة للمحامل الشراعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت استعداداته لتنظيم سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي تم تأجيله منذ فترة بعد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع شركاء النادي .

ويقام السباق برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وقرر النادي إقامة السباق في 15 من يونيو الجاري، لمسافة 30 ميلاً بحرياً، ومن المقرر فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة مجدداً في التاسع من الشهر الجاري، على أن يتم إغلاقه قبل الانطلاقة بيومين.

وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، 4 ملايين دهم جوائز مالية للمشاركين في السباق، وكذلك تم تخصيص ثلاث سيارات جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وتعد فئة 60 قدماً الفئة الأهم في سباقات الشراع البحري التراثي، ويشارك فيها صفوة بحارة التراث، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً خاصاً لرياضات التراث البحري.

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من جهته طالب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، المشاركين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة.

وأكد أن الجولات الماضية شهدت التزاماً تاماً من جانب البحارة؛ الأمر الذي جعل الإثارة عنواناً لها، وكذلك العدالة هي المعيار الخاص بها، وأوجد جواً من المنافسة الشريفة.

ووجه الرميثي الشكر إلى الجهات الراعية والداعمة للنادي وعلى رأسها مجلس أبوظبي الرياضي الذي يوفر كافة سبل النجاح لمختلف الأحداث التي تقام تحت مظلة أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل الرياضي التراثي الكبير، مؤكداً ثقته التامة بمشاركة واسعة من البحارة من مختلف أنحاء الإمارات السبع، وشدد على أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يسعى دائماً لدعم السباقات التراثية، لاسيما وأنه منذ اليوم الأول لخروجه إلى النور وضع عدة أهداف أمامه في مقدمتها توسيع قاعدة الممارسين لمختلف السباقات البحرية التراثية.