احتفال شائن واعتذار كوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، باعتذار إلى الصين، على خلفية الاحتفال «المشين» لمنتخب بلاده دون 18 عاماً، من خلال قيام أحد لاعبيه بوضع قدمه على كأس بطولة صينية.

وفازت كوريا بلقب «كأس باندا»، وهي بطولة سنوية تقيمها الصين لمنتخبات الشباب، لكن قيام أحد لاعبي المنتخب الكوري بوضع قدمه على الكأس دفع المنظمين لسحب الكأس من المنتخب الفائز بعد ما اعتبروه «إهانة» وتسبباً ب «صورة لا تُغتفَر».