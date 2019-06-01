نجاح كبير لبطولة الرجل الحديدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بطولة الرجل الحديدي التي نظمها نادي وورلد جيم بمقره برعاية الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في الإمارات، وأشرف عليها العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية، وبحضور زايد الجلاف نائب رئيس الأكاديمية وأعضاء مجلس الإدارة، والتي شهدت مشاركة 26 بطلاً.

وكانت المنافسات أسفرت عن فوز إبراهيم محمد بالمركز الأول، تلاه مهدي حسين، ومحمد المرزوقي الثالث.

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وشهد المنافسات البطل محمد عبدالله محمد بصفته ضيف شرف، بجانب البطل محمد عبدالرحمن الحوسني، وجرى تكريم الرعاة، كما

حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تكريم أصحاب الإنجازات الخارجية أبطال بناء الأجسام والقوة البدنية، وهم محمد عبدالكريم، خليفه أحمد، عديز مزداك، سالم الكتبي، محمد المصري، عبدالعزيز بداه، عبدالعزيز عبدالرحيم.

وتولى مهام تحكيم البطولة الحكام الدوليون وليد عبدالكريم، جاسم أشكناني، أنور آل علي، وسام عبدالكريم، محمد عبدالكريم وفهد يوسف، وجميعهم حكام دوليين.