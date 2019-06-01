مشاركة فيرمينو وغياب كيتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي ليفربول أن صانع ألعابه البرازيلي روبرتو فيرمينو بات جاهزاً للمشاركة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ولكن ليفربول أشار إلى أن لاعب الوسط الغيني نابي كيتا سيغيب للإصابة عن المواجهة المرتقبة.

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وعاد فيرمينو إلى التدريبات قبل أيام؛ وذلك بعد أن غاب عن آخر ثلاث مباريات لليفربول في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب إصابة عضلية.

وانضم ريان بريوستر المهاجم الصاعد الذي لم يشارك في أي مباراة مع ليفربول هذا الموسم، لقائمة الفريق، وسيجلس على مقاعد البدلاء.

وكان كيتا قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة بعد 24 دقيقة فقط من بداية المباراة التي انتهت بهزيمة ليفربول أمام برشلونة الإسباني صفر-3 على ملعب «كامب نو» في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.