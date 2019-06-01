شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر يواصل عودته الموفقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثاً، عودته الموفقة إلى بطولة رولان جاروس الفرنسية التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 2015، بتأهله إلى الدور الرابع لثانية بطولات الجراند سلام، فيما ضمنت اليابانية ناومي أوساكا بقاءها في صدارة ترتيب المحترفات، بعد خروج التشيكية كارولينا بليسكوفا.
وبلغ فيدرر الدور الرابع بعد فوزه السهل نسبياً أمس على النروجي كاسبر رود 6-3 و6-1 و7-6 (10-8).
واحتاج السويسري البالغ من العمر 37 عاماً إلى ساعتين و14 دقيقة لمواصلة مشواره في البطولة الفرنسية التي فاز بلقبها مرة واحدة في مسيرته المرصعة ب20 لقباً كبيراً، وذلك عام 2009.
ويأمل السويسري أن تكون العودة إلى البطولة الفرنسية مكللة في نهاية المطاف بلقبه ال21 في الجراند سلام، لكن عليه التعامل مع كل مباراة على حدة، بدءاً من التالية التي تجمعه بالفرنسي نيكولا ماهو أو الأرجنتيني ليوناردو ماير.
وأصبح فيدرر أكبر لاعب يصل إلى الدور ثمن النهائي، منذ أن حقق ذلك بطل رولان جاروس مرتين الإيطالي نيكولا بيترانجيلي عام 1972 حين كان في الثامنة والثلاثين من عمره.
وبلغ الدور الرابع أيضاً الياباني كي نشيكوري السابع بفوزه الصعب جداً على الصربي لاسلو دييري الحادي والثلاثين.
وعند السيدات، خرجت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية، من الدور الثالث بخسارتها أمام الكرواتية بترا مارتيتش 3-6 و3-6، ما سمح لليابانية ناومي أوساكا في البقاء متصدرة لتصنيف اللاعبات المحترفات، بصرف النظر عن النتيجة التي تحققها في رولان جاروس، علماً أنها بلغت الخميس الدور الثالث بفوز صعب على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة أولى عالمياً سابقاً.
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