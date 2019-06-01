باكاري جاساما يُعلن فوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا 2019 بانسحاب الوداد من المباراة بسبب توقف اللعب...

يُتوج اليوم بطل دوري أبطال أفريقيا في ملعب رادس بتونس حيث مباراة العودة في النهائي بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، ويحمل الفريقان رغبة وأمل في الفوز بالكأس للتأهل لكأس العالم للأندية، فيدخل الترجي حامل اللقب المباراة بعد نجاحه في التعادل في مباراة الذهاب بينما يدخل الوداد اللقاء طلباً للفوز.

موعد مباراة الترجي والوداد

عندما تدق الساعة العاشرة بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت المغرب يُطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق اللقاء على الملعب الأولمبي برادس، وتُذاع المباراة على قناة beIN sports hd 1, 2 بتعليق عصام الشوالي وجواد بده وعدد آخر من نجوم التعليق.

نتيجة مباراة الترجي والوداد

وقد سبق للترجي هزيمة الوداد في مباراتين وتعادلا في خمسة مباريات أُخرى ولم يسبق للوداد الفوز على الترجي، ويرى المدرب المغربي هشام الإدريسي أن الوداد قادر على تحقيق الفوز ولن يتأثر بالغيابات، كما أكد على أفضلية الوداد في الخط الهجومي وقدرته على تسجيل الأهداف، كما أكد أن خبرة فوزي البنزرتي ستكون حاضرة في اللقاء.

الدقيقة 3: انطلاقة من الجهة اليُمنى للوداد لكن الهجمة تمر بسلام وتتحول لهجمة عكسية للترجي في بداية الشوط الأول من عمر المباراة.

الدقيقة 19: الترجي يستعيد قوته ويُمطر مرمى الوداد بتصويبات في محاولات لإحراز الهدف الأول في المباراة ولكن دفاعات الوداد تذود عن مرماها.

الدقيقة 40: الهدف الأول لصالح الترجي في شباك الوداد ليُعلن تقدمه على رادس بهدف دون رد

الدقيقة 60: هدف ملغي للوداد بداعي التسلل واعتراضات من جانب اللاعبين والمباراة تتوقف بسبب كثرة الاعتراضات للمطالبة بالرجوع للفار

الدقيقة 90: ما زالت المباراة متوقفه بسبب عطل فني في الفار وأحمد أحمد يُحاول حل الموقف واستكمال المباراة.

إعلان الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا 2019 بعد توقف اللعب لأكثر من ساعة بسبب إعتراض الوداد على عدم وجود الفار في اللقاء واعتباره منسحباً من المباراة.