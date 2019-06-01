ملخص نتيجة مباراة الترجي والوداد 1-0 في نهائي دوري أبطال أفريقيا والترجي بطلاً بعد إنسحاب الضيوف

ملخص مباراة الترجي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بمبارة الإياب بتونس، بعدما انتهت المباراة الأولى بين الفريقين بالمغرب الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتكون حظوظ الترجي أكبر في تلك المواجهة من اجل حسم اللقب للمرة الثانية على التوالي.
سوف تبدأ المواجهة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مصر، الثانية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت المملكة المغربية، وسوف تنقل المواجهة عبر قناة bein sport hd المشفرة، وسيعلق على المباراة كلاً من المعلق التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولي، والمعلق المغغربي جواد بده على القناة الصوتية الثانية.
مباراة الوداد والترجي مباشر، يدير المبارة النهائية اليوم الحكم الزامبي بكاري جاساما، وكانت هناك مطالبات من نادي الترجي بأبعاد جاساما عن المباراة، لكن صمم الاتحاد الأفريقي على إسناد المباراة إلي هذا الحكم الذي يصنف الأفضل أفريقيا، وستكون تلك المواجهة بين الفريقين ثأريه بعد العديد من المشاحنات خلال الفترة الماضية، وكان نادي الوداد قد وصل إلي العاصمة التونسية تونس قبل يومين من أجل الاستعداد لتلك المواجهة، وسيكون الحضور الجماهيري في ملعب رادس يزيد عن الـ 60 ألف متفرج.
تشكيل الترجي الرسمي جاء كالتالي، رامي الجريدي – ايمن لن محمد – سامح الدربالي – خليل شمام – محمد علي اليعقوبي – فوسيني كوليبالي – فرانك كوم – سعد بقير – يوسف البلايلي – انيس البدري – ياسين الخنيسي.
ملخص مباراة الترجي الوداد اليوم
- الأستوديو التحليلي لمباراة الترجي والوداد بدأ الآن بث مباشر، والتشكيلة الخاصة بالفريقين تم الإعلان عنها ووفرناها لكم بالأعلي، مشاهدة ممتعة لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
- بدأ مباراة الوداد والترجي الآن في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحاول الوداد أمتصاص الحماس الجماهيري لأصحاب الأرض في بداية اللقاء والخروج بسلام من الدقائق الأولى للقاء.
- استبعد التونسي فوزي البنزرتي محمد أوناجم من التشكيل الذي سيواجه به الترجي برسم إياب نهائي عصبة الأبطال الأفريقية كما أكد ذلك في وقت سابق و تم تعويضه باللاعب بديع أووك.
- حضور جماهيري كبير من جماهير الترجي واجوء مثالية لمباراة دوري أبطال أفريقيا النهائية بين الترجي والوداد والجدير بالذكر أن نتيجة المباراة الأولى التي لعب الأسبوع الماضي بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
- تبادل استحوذ بين الفريقين في العشر دقائق الأولى بين الفريقين، الترجي والودادن ولا زالت الفرص قليلة للغاية للفريقين او قد تكون منعدمه.
- الشوط الأول يبدو ان الوداد لن يغامر بالهجوم فيه، حيث أن الفريق المغربي يحاول امتصاص حماس أصحاب الأرض والخروج ببرا الأمان في الدقائق الأولى من المواجهة.
- الترجي يهاجم بضراوة بعد مروو نصف ساعة من الشوط الأول، لكن لا اهداف حتى الآن، وهجمة مرتدة لوليد الكارتي كانت تأتي بالتقدم للوداد.
- يوسف البلايلي يسجل الهدف الاول للترجي في الدقيقة 41.
- انتهي الشوط الاول بتقدم مستحق لنادي الترجي بهدف نظيف.
- بداية الشوط الثاني ويحاول الوداد السيطرة واحراز هدف التعادل على الأقل والوصول لركلات الترجيح.
- الترجي يضدافع والوداد يهاجم ويحرز هدف التعادل لكن بكاري جاساما حكم اللقاء الجامبي يلغي الهدف.
- المباراة متوقفه الآن لمدة 20 دقيقة بسبب إصرار نادي الوداد للجوء للفار قبل استكمال المواجهة.
- إلي الآن لم تستكمل المواجهة بعد، وسنكون معكم حتي حدوث جديد، ويبدو أن هناك بعض المفاوضات من الاتحاد الأفريقي والفريق التونسي والفريق المغربي.
- توقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وهناك محاولات لتصليح الفار والرجوع إليه، لكن الترجي يطالب بإحتساب ركلة جزاء له بالشوط الأول.
- بعد تصليح الفار، يرفض الوداد استكمال المباراة إلا بإحتساب الهدف، وتسبب ذلك في أنهاء المباراة بفوز الترجي بالمباراة وبالبطولة.