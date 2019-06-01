ملخص نتيجة مباراة الترجي والوداد 1-0 في نهائي دوري أبطال أفريقيا والترجي بطلاً بعد إنسحاب الضيوف

ملخص مباراة الترجي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بمبارة الإياب بتونس، بعدما انتهت المباراة الأولى بين الفريقين بالمغرب الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتكون حظوظ الترجي أكبر في تلك المواجهة من اجل حسم اللقب للمرة الثانية على التوالي.

سوف تبدأ المواجهة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مصر، الثانية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت المملكة المغربية، وسوف تنقل المواجهة عبر قناة bein sport hd المشفرة، وسيعلق على المباراة كلاً من المعلق التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولي، والمعلق المغغربي جواد بده على القناة الصوتية الثانية.

مباراة الوداد والترجي مباشر، يدير المبارة النهائية اليوم الحكم الزامبي بكاري جاساما، وكانت هناك مطالبات من نادي الترجي بأبعاد جاساما عن المباراة، لكن صمم الاتحاد الأفريقي على إسناد المباراة إلي هذا الحكم الذي يصنف الأفضل أفريقيا، وستكون تلك المواجهة بين الفريقين ثأريه بعد العديد من المشاحنات خلال الفترة الماضية، وكان نادي الوداد قد وصل إلي العاصمة التونسية تونس قبل يومين من أجل الاستعداد لتلك المواجهة، وسيكون الحضور الجماهيري في ملعب رادس يزيد عن الـ 60 ألف متفرج.

تشكيل الترجي الرسمي جاء كالتالي، رامي الجريدي – ايمن لن محمد – سامح الدربالي – خليل شمام – محمد علي اليعقوبي – فوسيني كوليبالي – فرانك كوم – سعد بقير – يوسف البلايلي – انيس البدري – ياسين الخنيسي.

ملخص مباراة الترجي الوداد اليوم