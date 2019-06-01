ملخص ونتيجة مباراة الترجي والوداد المغربي نهائي دوري ابطال افريقيا وأحداث مثيرة يحسمها الكاف

حافظ نادي الترجي التونسي على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي مساء اليوم الجمعة بعد مشادات وجدل تحكيمي كبير خلال الشوط الثاني الذي لم تُلعب منه سوى دقائق معدودة قبل أن يتوقف تماماً حتى صافرة النهاية وقرار تتويج الترجي بلقب أفريقيا الغالي.

وتوقفت مباراة الترجي والوداد في الدقيقة 61 بعد مطالبات لاعبي الوداد بالعودة لتقنية الفيديو بعد إلغاء هدف يبدو صحيحاً لمصلحتهم، سجله وليد الكرتي، وألغي بداعي التسلسل، وبعد نحو90 دقيقة كاملة من توقف اللقاء أطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلناً الوداد منسحباً بناءا على قرار جاء من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

سجل هدف الترجي الوحيد يوسف البلايلي في الدقيقة 42 وهو الهدف الذي توج الترجي بطلاً لأفريقيا.

جاءت تشكيلة الترجي الرسمية لمواجهة الوداد على الوضع التالي: رامي الحريدي حارس مرمى، سامح الدبرالي، ايمن بن محمد، محمد اليعقوبي، خليل شمام بالخلف، وفي الوسط فرانك كوم، كواليبالي، سعد بكير، أنيس البدري، وفي الهجوم الخنيسي والبلايلي.

جاءت تشكيلة الوداد الرسمية أمام الترجي كالتالي: التاكتاوتي حارس مرمى، عبد نوصير، أيوب العملود، محمد الناهيري، إبراهيما كومارا في الدفاع، وفي الوسط جبران، السعيدي، وليد الكرتي، بديع أووك، وفي الهجوم الحسوني والحداد.