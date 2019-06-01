الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 2019 بعد توقف المباراة وإعلان باكاري جاسما انسحاب الوداد.. تعرف على...

يلتقي اليوم الترجي التونسي مع الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على الملعب الأولمبي برادس بتونس، وقد انتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق مما يعني تفوق الترجي نسبياً لإحرازه هدف خارج أرضه ويحتاج كل فريق منها للفوز في مباراة اليوم لحصد اللقب وفي حالة التعادل بدون أهداف يُتوج الترجي باللقب بينما في حالة التعادل بهدفين أو أكثر يُتوج الوداد باللقب.

موعد مباراة الترجي والوداد

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المغرب وجرينتش وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت تونس والحادية عشرة بتوقيت القاهرة، وتهتم مجموعة قنوات beIN sports بالمباراة إذ خصصت قناتين وأربعة مُعلقين لها، فتُذاع المباراة على القناتان الأولى والثانية ويُعلق عليها جواد بده وعصام الشوالي ونوفل باشي وعبدالعزيز بنيج على المباراة.

نتيجة مباراة الترجي والوداد

وقد قام البنزرتي مدرب الوداد بتدريب فريقه على ركلات الترجيح، وقد شهدت مباراة الذهاب جدلاً كبيراً واعتراضات على القرارات التحكيمية، ويأمل الترجي في الحصول على البطولة للعام الثاني على التوالي ويأمل الوداد في تكرار الفوز كالسنة قبل الماضية.

الدقيقة 3: الوداد يبدأ اللقاء باستحواذ وهجمة قوية ومحاولة لإحراز الهدف الأول في اللقاء في شباك الترجي لكن دفاعات الترجي القوية تمنع تقدمهم.

الدقيقة 20: المباراة سجال بين الفريقين والترجي يُحاول إحراز الهدف الأول في اللقاء ليُصعب المباراة على الوداد وتصويبة أعلى العارضة من جانب الترجي

الدقيقة 40: تصويبة على مرمى الوداد والهدف الأول لصالح الترجي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول

الدقيقة 59: هدف لصالح للوداد وباكاري جاساما يُعلن إلغائه بداعي التسلل.

الدقيقة 60: توقف اللعب للاعتراض من جانب الوداد بسبب عطل فني في الفار

الدقيقة 90: اعتراضات من فوزي البنزرتي على الحكم ومازال التوقف مستمرا حتى نهاية الشوط الثاني ومحاولات للتوسط لاستكمال المباراة

أعلن باكاري جاساما انتهاء المباراة بعد التوصل لقرار باعتبار الوداد منسحباً لتوقف المباراة لأكثر من ساعة وإعلان الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا 2019.