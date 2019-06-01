ملخص مباراة الترجي والوداد نهائي دوري ابطال افريقيا وهدف ملغي للوداد يتوج الترجي بطلاً

نقدم نتيجة مباراة الترجي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا وملخص المباراة التي احتسبت للترجي بسبب الهدف الملغي للوداد، وعدم استخدام الفار، حيث يستقبل ملعب رادس بالعاصمة التونسية نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم في الحادية عشر مساءاً بين الترجي والوداد البيضاوي المغربي بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحتاج الترجي لتحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي للحفاظ على اللقب القاري.

يبدأ توقيت مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي اليوم، وشهدت مباراة الرباط أحداث مثيرة كان بطلها الحكم المصري جهاد جريشة، الذي قرر “الكاف” إيقافه لمدة ست شهور على خلفية أداءه الباهت في مباراة الذهاب بعد طرده لاعب الواد وتغاضيه عن ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

تأمل جماهير الترجي التونسي في الحفاظ على لقبها اليوم وتحقيق الفوز على الوداد المغربي في نهائي البطولة، حيث أن الترجي يًعد الأقرب للتتويج باللقب للمرة الثانية توالياً بعد الفوز بلقب الموسم الماضي على حساب الأهلي في المباراة الختامية، في حين يحاول الوداد تكرار إنجاز العام قبل الماضي والعودة من الباب الضيق بلقب غالي لجماهيره الكبيرة.

تشكيل الوداد الرسمي

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حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي

الدفاع: أيوب عملود- محمد نهيري- الشيح كومارا- عبد اللطيف نوصير

وسط الميدان: وليد الكرتي- يحيي جبران- صلاح الدين السعيدي

الهجوم: بديع اووك- أيمن الحسوني- اسماعيل الحداد

ملخص مباراة الترجي والوداد نهائي دوري أبطال أفريقيا