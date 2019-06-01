ملخص مباراة الترجي والوداد نهائي دوري ابطال افريقيا وهدف ملغي للوداد يتوج الترجي بطلاً

نقدم نتيجة مباراة الترجي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا وملخص المباراة التي احتسبت للترجي بسبب الهدف الملغي للوداد، وعدم استخدام الفار، حيث يستقبل ملعب رادس بالعاصمة التونسية نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم في الحادية عشر مساءاً بين الترجي والوداد البيضاوي المغربي بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحتاج الترجي لتحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي للحفاظ على اللقب القاري.
يبدأ توقيت مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي اليوم، وشهدت مباراة الرباط أحداث مثيرة كان بطلها الحكم المصري جهاد جريشة، الذي قرر “الكاف” إيقافه لمدة ست شهور على خلفية أداءه الباهت في مباراة الذهاب بعد طرده لاعب الواد وتغاضيه عن ركلة جزاء لأصحاب الأرض.
تأمل جماهير الترجي التونسي في الحفاظ على لقبها اليوم وتحقيق الفوز على الوداد المغربي في نهائي البطولة، حيث أن الترجي يًعد الأقرب للتتويج باللقب للمرة الثانية توالياً بعد الفوز بلقب الموسم الماضي على حساب الأهلي في المباراة الختامية، في حين يحاول الوداد تكرار إنجاز العام قبل الماضي والعودة من الباب الضيق بلقب غالي لجماهيره الكبيرة.
تشكيل الوداد الرسمي
حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي
الدفاع: أيوب عملود- محمد نهيري- الشيح كومارا- عبد اللطيف نوصير
وسط الميدان: وليد الكرتي- يحيي جبران- صلاح الدين السعيدي
الهجوم: بديع اووك- أيمن الحسوني- اسماعيل الحداد
ملخص مباراة الترجي والوداد نهائي دوري أبطال أفريقيا
- نزل كل من لاعبي الوداد والترجي إلي أرضية ملعب المباراة الآن، وسط حضور جماهيري كبير وحماسسي في ملعب رادس معقل غول أفريقيا.
- بدأت المباراة الآن بين الفريقين ويحاول كل فريق حسم النتيجة لصالح والاستحواذ على مجريات اللعب، الترجي يحاول استغلال الحماس الجماهيري.
- تم تعويض اللاعب بابا توندي باللاعب أيمن الحسوني و هو ما أشارنا إليه في وقت سابق، وإليكم رابط المباراة بالاعلي بتعليق عصام الشوالي.
- مرت الدقائق الأولى من اللقاء لا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين الترجي والوداد وسط أجواء جماهيرية حماسية داعمه للفريق التونسي وصعبة على الفريق المغربي.
- الوداد يهاجم الآن ويحاول تسجل الهدف الأول في المباراة، والترجي يعود إلي منتصف ملعبه في محاولة الخروج بأمان في تلك اللحظات الصعبة.
- الترجي يضغط الآن عن طريق أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي وبعد مرور 20 دقيقة من المباراة لا يزال التعادل السلبي قائم.
- الشوط الأول مر نصف ساعة منه ولا يزال التعادل السلبي، لكن الترجي يهاجم بضراوة كبيرة من أجل أحراز هدف التقدم في اللقاء.
- في الدقيقة 41 من الشوط الأول يتقدم يوسف البلايلي لصالح نادي الترجي من تسديدة رائعة في زاوية صعبة.
- انتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الترجي بهدف نظيف، وفي بداية الشوط الثاني يحاول الوداد العودة بالنتيجة إلي المباراة.
- الوداد يسيطر في الشوط الثاني ويحرز هدف التعادل لكن الحكم يلغي الهدف سريعاً.
- توقف المباراة لأكثر من 25 دقيقة بسبب إصرار الوداد على اللجوء للفار لتأكيد صحة الهدف من عدمه قبل استكمال المواجهة.
- المباراة لم تستكمل بعد، وسنكون معكم حتي حدوث جديد، فالوداد لا يريد إكمال المواجهة إلا بعد استخدام الفار.
- الفار يتم تصليحه الآن وهناك احتمالات لإلغاء المباراة بسبب مطالبة الترجي بإحتساب ركلة جزاء له بالشوط الأول، مثلما سيتم إحتساب هدف الوداد.
- بعد تصليح الفار، يرفض الوداد استكمال المباراة إلا بإحتساب الهدف، وتسبب ذلك في أنهاء المباراة بفوز الترجي بالمباراة وبالبطولة.