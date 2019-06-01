نتيجة مباراة الترجي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال افريقيا ولقاء غريب وسط تخبط تحكيمي وتنظيمي

نتيجة مباراة الترجي والوداد اليوم في اياب نهائي دوري أبطال افريقيا، يلتقي اليوم فريق الوداد المغربي مع مضيفه فريق الترجي التونسي في المباراة النهائية والأخيرة في بطولة دوري أبطال افريقيا 2019 من أجل حسم اللقب الذي بذل في مشواره الفريقين الجهد في موسم شاق، فالترجي يطمح في التتويج الثاني على التوالي بينما يسعى الوداد لتحقيق انجاز عام 2017 ولهذا فان مباراة كبيرة على الأبواب.

نتيجة مباراة الترجي والوداد

ويقام اللقاء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش العاشرة بتوقيت تونس، حيث يحضر اللقاء رئيس الكاف أحمد أحمد والذي أدلى بتصريحات صحفية فور وصوله الأراضي التونسية مبديا سعادته بتلك المباراة والتي تعني نهاية المرحلة الانتقالية في نظام البطولة متمتيا أن تكون مباراة كبيرة تبرز قيمتها.

نتيجة مباراة الترجي والوداد:

بداية المباراة الأن

الدقيقة 10: كرة من الوداد وضغط ولكن كوليبالي يستخلص الكرة ويمررها وطولية ولكن النهيري يستخلصها مرة أخرى والحذر يطغى على اللقاء

الدقيقة 25: الشيخ ابراهيم كومار ينقذ عرضية من الترجي وتخرج للركنية والهدف الأول يضيع على الترجي والتعادل السلبي يستمر بعد مرور أكثر من نصف الشوط الأول

الدقيقة 38: كرة خطيرة من الترجي وتسديدة والهدف الأول يضيع على الترجي بعد تألق دفاعي في اللحظات الأخيرة

الدقيقة 41: الهدف الأول للترجي عن طريق يوسف البلايلي بعد تسديدة قوية ونهاية الشوط الأول بتقدم الترجي على الوداد بهدف نظيف

الدقيقة 50: فرصة خطيرة جدا وهدف محقق للوداد يضيع على بعد خطوات من خط المرمى التونسي واللاعبون يطالبون بركلة جزاء والعودة للفار وجاساما يرفض

الدقيقة 60: هدف يسجله الوداد يلغيه الحكم المساعد وبكاري جاساما واحتجاج من لاعبي الوداد وتوقف المباراة لمدة تزيد عن 10 دقائق حتى الآن

نهاية الوقت الأصلي من اللقاء واللقاء متوقف بطريقة غريبة لأكثر من ساعة بعد الغاء الهدف وتعطل الفار والجميع في حالة استغراب حتى الآن

الحكم يعلن نهاية المباارة بتتويج الترجي وانسحاب الوداد

مباراة الوداد والترجي

وعن اللقاء المرتقب تحدث مدرب الوداد فوزي البنزرتي مبديا ثقته في طاقم لاعبيه الذين سيخوضون المواجهة ولكنه رفض التوقع بنتيجتها مبررا ذلك بأنه لا يضمن سيناريو اللقاء ومتقلباته، ولكنه أكد أن الوداد سيؤدي مباراة كبيرة وجيدة وهو ما أكد عليه المدرب المساعد له موسى نداو وأن فريقه قد جاء للحصد اللقب والعودة به للديار.

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الوداد والترجي

وتدرب لاعبي الوداد في التدريبات الأخيرة على تنفيذ ركلات الترجيح تحسبا لسيناريو التعادل الايجابي بهدف لكل فريق وهو ما يعلن عن الاحتكام لها لحسم ترجيح كفة أحد الفريقين للفوز باللقب وأكد فوزي البنزرتي أن فريقه ليس أمامه حل سوى التسجيل في مرمى الترجي.

وأكد مدرب الترجي والمنتخب التونسي السابق نبيل معلول أن الترجي قادر على حسم المواجهة لصالحه والتتويج باللقب لأنه الأفصل على كافة المستويات وبتحقيق الفوز اليوم سيكون الترجي أول نادي يحقق اللقب مرتين في خلال أقل من 6 أشهر.

تشكيل الوداد في مباراة الليلة: في حراسة المرمى محمد رضا التكناوتي ورباعي خط الدفاع أيوب عملود، محمد نهيري، الشيح كومارا، عبد اللطيف نوصير ويعلب في خط الوسط وليد الكرتي، يحيي جبران، السعيدي وثلاثي خط الهجوم: بديع أوك، أيمن الحسوني، إسماعيل الحداد